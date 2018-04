Rubens jetskiet door slotgracht KASTEEL DE MERODE IN AUGUSTUS DECOR VOOR HISTORISCHE MUSICAL WOUTER DEMUYNCK

25 april 2018

02u44 0 Westerlo In augustus 2018 vormt het Kasteel de Merode voor de derde keer het decor van een historisch musicalspektakel. Regisseur Luc Stevens en zijn cast zetten het leven van barokschilder Peter Paul Rubens, gespeeld door Jan Schepens, in de verf. Rubens zelf jetskiede de promotiecampagne voor de musical op gang.

'Rubens is Back' en daarvoor hadden productiehuis Historalia en prins Simon de Merode een stunt van formaat in gedachten. Initieel was het plan om Rubens en de hoofdcast - weliswaar tijdelijk vervangen door stand-ins - op 4.000 meter boven het kasteel te laten skydiven en bij landing het themalied te laten zingen. Helaas gooide de wind roet in het eten, waardoor geopteerd werd voor plan B: Rubens die zowaar zijn intrede maakt op een jetski. "Dat we Rubens op zo'n manier voorstellen, heeft te maken met de boodschap van de musical: ook in het heden blijft Rubens voortleven", legt regisseur Luc Stevens uit. "De musical begint bijvoorbeeld in het veilinghuis Sotheby's in Londen, waar een schilderij van Rubens per opbod verkocht wordt."





Idee van prins

Het was prins Simon de Merode die aan Stevens vroeg of hij een musical rond Rubens kon maken. "In eerste instantie leek mij dat wat saai", gaat Stevens verder. "Maar toen we ons in hem hebben verdiept, kwamen we te weten dat hij zoveel meer was dan een schilder. Als diplomaat vertoefde hij bijvoorbeeld bij verschillende koningen. Zijn leven kende ook veel dramatiek, want hij verloor zijn vrouw en kind aan de pest." Jan Schepens, die de rol van Rubens vertolkt, is dan weer vol lof over de muziek van componist Sam Gevers. "Het is een oorwurm. Ik verwacht dat de mensen fluitend zullen vertrekken na de voorstelling," lacht hij.





Voor de nieuwste editie van het historisch musicalspektakel worden alvast kosten noch moeite gespaard. Een Rubensdorp op het voorplein van het kasteel dompelt je onder in de wereld van Rubens. "We hebben tien oude kerststallen verzameld die het meest passen bij de huizen van toen", vertelt Sofie Vervloet, productiecoördinator van Historalia.





"We passen de gevels aan en maken er onder meer een bakkerij, drukkerij en wolspinnerij van." Ook nieuw is een led-muur aan het decor die de mogelijkheid geeft de vele bestemmingen van Rubens weer te geven, aan de hand van zijn eigen schilderijen. "Zo hebben we scènes in Spanje, Rome, Antwerpen en ook de Beeldenstorm wordt gespeeld. Zijn en andere schilderijen uit die tijd zorgen dan voor de sfeerbeelden", vertelt Stevens.





De première van Rubens vindt plaats op vrijdag 17 augustus.





Tickets zijn beschikbaar





ia www.historalia.be.