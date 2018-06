Rotaryclub schenkt 32.000 euro aan drie goede doelen 06 juni 2018

De Rotaryclub van Westerlo heeft een stevig bedrag ingezameld voor drie goede doelen. Gisteren werden cheques uitgedeeld aan afgevaardigden van Make-A-Wish, Mediclowns en een project in India. Het bedrag van 32.000 euro wordt onder de drie projecten verdeeld. De Mediclowns bezoeken zieke kinderen in ziekenhuizen, Make-A-Wish laat dan weer de dromen van kinderen met een levensbedreigende ziekte uitkomen. Dit jaar wordt er ook een project in Indië gesteund. "We kiezen er bewust voor om ook internationaal een steentje bij te dragen. Samen met andere clubs willen we via de vzw Mauricette een huiswerkschool oprichten in de sloppenwijk 'Kathputli Colony' in New Delhi. Tientallen kinderen krijgen er jaarlijks kans op onderwijs", klinkt het bij de organisatie. (WDH)