Roemeen riskeert 2 jaar cel voor diefstal bankkaarten: zijn bende sloeg telkens toe op parkings van warenhuizen Jef Van Nooten

12 februari 2019

17u02 0 Westerlo Een Roemeense dievenbende heeft zowel in Westerlo als in Bilzen bankkaarten geroofd van oudere dames. Daarmee haalden ze nadien geld af. De 59-jarige Anghel I. kon als enige geklist worden. Hij riskeert een celstraf van 2 jaar.

De verdachten hadden op 23 augustus 2017 al eens toegeslagen op de parking van een supermarkt in Westerlo. Ze stalen de bankkaart van een oudere vrouw. Die kwam daarbij ten val en raakte gewond. Drie dagen later gebeurde iets gelijkaardig op de parking van Delhaize in Bilzen. Met de bankkaart dat daar gestolen werd, is 1.250 euro afgehaald.

De daders bleven een heel tijd spoorloos, totdat één van hen werd opgepakt bij een nieuwe diefstal op 4 oktober 2017 op de parking van Carrefour in Westerlo. Getuigen zagen hoe een drietal een oudere vrouw omsingelde. Zogezegd om de weg te vragen, maar een vierde kompaan kroop terwijl in haar auto om de bankkaart te stelen. De code van die kaart hadden ze even voordien gezien toen de vrouw haar boodschappen elektronisch betaalde.

De daders vluchtten weg toen ze ontmaskerd werden. Een politieagent in burger kon één van hen tegen houden en boeien met zijn broeksriem. Het ging om de 59-jarige Angel I. Op basis van dezelfde modus operandi wordt de bende waarvan hij deel uitmaakte ook gelinkt aan de diefstallen in augustus. De man beweert dat hij de anderen pas de dag voordien had leren kennen. Hij zou met hen zijn meegegaan, maar niet geweten hebben wat ze van plan waren op de parking van Carrefour.

Het openbaar ministerie betwist dat. “Op beelden is te zien dat de bende een routine had ontwikkeld, met een zeer duidelijk rolverdeling. Ze waren goed op elkaar ingespeeld. Anghel I. staat in het buitenland bovendien gekend voor gelijkaardige feiten.”

Vonnis op 12 maart.