Rockavond met Houston's Problem en Fenix

Op vrijdag 21 september vindt er in de Zoerla een heuse rockavond plaats met optredens van Houston's Problem en Fenix. Gekenmerkt door hun sterke samenzang, catchy melodieën en pompende drums brengt Houston's Problem zeer toegankelijke, alternatieve rock. De muzikale invloeden variëren van Tool tot Queens of The Stone Age, maar evengoed van Royal Blood tot Truckfingers en Red Fang. Dieter en Dries, de twee zangers van de band, zijn bekend van hun deelname aan de Voice van Vlaanderen. Dries eindigde in de finale op de tweede plaats.





Fenix vormde zich in 2003 met maar één doel, het brengen van de beste pop- en rockcovers. Deze talentvolle formatie speelde in 2004 reeds het voorprogramma van Gorki en deelde doorheen de jaren de affiche met o.a. Golden Earring, Uriah Heep, Saxon, Guy Swinnen... Zanger Bert Lievens stak in 2017 nog een tandje bij en schopte het tot in de finale van de Voice van Vlaanderen.





De deuren openen om 20 uur. Voorverkoopkaarten kosten 12 euro, aan de kassa betaal je 14 euro.





