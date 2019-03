Rioleringsprojecten voor en achter de fietsostrade

in Heultje Wouter Demuynck

05 maart 2019

16u53 0 Westerlo Naast het project Sint-Annekestraat en Maaldonk staan er nog twee rioleringsprojecten in Heultje (Westerlo) op stapel.

Voor het project in de August Cannaertsstraat en zijstraten tot aan de fietsostrade Herentals-Aarschot zijn de plannen in opmaak. Ze worden binnen enkele maanden aan de buurt voorgesteld. Voorbij de fietsostrade richting Wiekevorst zijn er op termijn rioleringswerken gepland in de August Cannaertsstraat en in Lossing. Die werken dienen om de waterproblemen met de Goorloop op te lossen. De gemeenteraad keurde onlangs de studieopdracht voor de veiligheidscoördinatie, de afkoppelingsdeskundige en het sloopopvolgingsplan goed.