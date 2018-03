Riolering voor Sint-Annekestraat en Maaldonk 29 maart 2018

02u31 1

De gemeente is van plan om nieuwe riolering aan te leggen in de Sint-Annekestraat en Maaldonk in Heultje. Afhankelijk van het resultaat van het bodemonderzoek komen er ook infiltratieriolen of open grachten voor de afvoer van het regenwater. Een studiebureau gaat het plan nu uitwerken. Zodra dat ontwerp klaar is, wordt het voorgelegd aan de bewoners. Het project krijgt subsidies van de Vlaamse overheid. (WDH)