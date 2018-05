Regenboogzebrapad krijgt njet van CD&V 19 mei 2018

Om de Westelse holebi-jongeren een hart onder de riem te steken, vraagt Jong N-VA een regenboogzebrapad. Volgens de jongerenafdeling geeft CD&V, coalitiepartner van N-VA, geen toestemming. Burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) meldt dat het schepencollege formeel nog moet beslissen, maar dat het verkeerscomité een negatief advies gaf. Het zebrapad zou te gevaarlijk zijn omdat het nog niet genoeg getoetst is aan de praktijk. "We wilden dat het zebrapad er vandaag (donderdag, red.) lag, maar het schepencollege heeft op maandag al tijdelijk beslist niet in te gaan op het voorstel", zegt schepen van Mobiliteit Herman Wijnants (N-VA). "Die formele beslissing komt dus sowieso te laat."