Raad van State vernietigt milieuvergunning van slachthuis 04 april 2018

02u47 0 Westerlo De Raad van State heeft de in 2015 verleende milieuvergunning van varkensslachthuis De Lokery (NV Sus Campiniae) vernietigd. De gemeente Westerlo en actiegroep 'Geen slachthuis in Oevel' hadden beroep aangetekend tegen de vergunning wegens onder meer geurhinder en een grote toename van transport.

Volgens de Raad van State is in de vergunning onvoldoende gemotiveerd waarom het slachthuis naast de begraafplaats van Oevel kan exploiteren. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) zal na een adviesronde van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie de milieuvergunning opnieuw moeten beoordelen en bijkomend motiveren, wat tussen drie en vijf maanden in beslag zal nemen.





Het slachthuis zal gewoon open blijven aangezien men beroep kan doen op een milieuvergunning van de provincie Antwerpen. NV Sus Campiniae verwacht dat de milieuvergunning uiteindelijk goedgekeurd zal worden na een bijstelling van de motivering. "We zijn gelegen in industriegebied waar zelfs Seveso-bedrijven zich mogen vestigen. Als hier geen slachthuis mag komen, dan nergens", zegt CEO Dirk Nelen. (WDH)