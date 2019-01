Proefboringen in Maaldonk en Sint-Annekestraat Wouter Demuynck

15 januari 2019

Tot 22 februari vinden er proefboringen plaats in Maaldonk en in de Sint-Annekestraat in Heultje. Met die proefboringen verzamelt Studiebureau Infrabo informatie over de ondergrond. De gemeente gaat immers een gescheiden rioolstelsel aanleggen in beide straten. De machinale proefboringen vinden plaats op openbaar domein. Ze duren nooit lang en veroorzaken normaal gezien geen grote hinder.

In de maanden en weken voor de start van de werkzaamheden zijn er twee infovergaderingen gepland: eentje over hoe de heraangelegde straten eruit kunnen zien en om eventueel bij te sturen met opmerkingen uit de straat. De tweede infovergadering vindt plaats zodra het plan definitief is en er een aannemer aangesteld is.