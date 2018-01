Positief advies voor uitbreiding Golfclub Witbos 25 januari 2018

Golfclub Witbos wil haar golfterrein op de grens van Herentals en Westerlo uitbreiden tot een volwaardig golfterrein met 18 holes en oefenterreinen. Daarnaast wil ze dat er op het terrein ook een evenementenhal, een nieuw clubhuis, een hotel, een speelbos en extra parkeerplaatsen komen. Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te brengen, was er van april tot mei een openbaar onderzoek. Op basis van de opmerkingen heeft de gemeente Westerlo aan dat plan-MER (milieueffectrapport) nu een positief advies gegeven.





De gemeente vraagt wel dat er heel omzichtig omgegaan wordt met het kappen van bomen op het terrein. Stad Herentals moet nog een advies geven over het plan.





Het advies over het Plan-MER is een van de vele stappen die gezet moeten worden alvorens er echt een vergunning afgegeven kan worden. (WDH)