Portefeuille uit handtas gevist 28 april 2018

02u43 0

In een warenhuis in Voortkapel (Westerlo) is donderdag rond het middaguur een vrouw bestolen van haar portefeuille. De vrouw werd afgeleid door een man. Zijn kompaan slaagde er op dat moment in om haar portefeuille uit haar handtas te vissen. De twee dieven zijn met de buit weg gelopen. (JVN)