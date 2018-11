Pascal Kwanten stapt uit actieve politiek Wouter Demuynck

22 november 2018

18u26 0 Westerlo Pascal Kwanten, tijdens de voorbije verkiezingen nog lijsttrekker voor N-VA, stapt uit de actieve politieke wereld in Westerlo en zal zijn mandaat als gemeenteraadslid dus niet opnemen. Wel wil Kwanten, die dokter is, achter de schermen nog een bijdrage leveren rond zorg.

De verkiezingen van 14 oktober draaiden voor N-VA, in de huidige legislatuur nog in een coalitie met CD&V, uit op een grote teleurstelling. De partij ging van 10 naar 6 zetels en belandde zo in de oppositie aangezien CD&V een absolute meerderheid haalde. “We zijn flink afgestraft geweest”, gaat Kwanten van wal. “Als je ziet dat ik als lijsttrekker nog een mooie persoonlijke score haal, denk ik dat de mensen wel nog vertrouwen hebben in bepaalde personen. Ik wil eerst en vooral mijn 1178 kiezers persoonlijk bedanken voor het vertrouwen in mij.” Na een rustperiode heeft Kwanten uiteindelijk de beslissing genomen om zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op te nemen. Hij behoudt zijn partijkaart van N-VA, maar zal lokaal niet meer actief deelnemen aan het politieke leven. “Ik ben niet uit het juiste hout gesneden om politiek te voeren en ik voel me niet meer goed in het politieke landschap. De koehandel die met mensen gebeurt en het switchen in mandaten boezemt nog weinig vertrouwen in”, aldus Kwanten, die ook vindt dat er binnen zijn partij geen eendracht meer was.

“Ik heb veel opgeofferd op persoonlijk en familiaal vlak omdat ik een duidelijk doel voor ogen had naar de toekomst toe: N-VA Westerlo op de kaart houden. Er was slechts een beperkt aantal mensen binnen de groep dat datzelfde doel voor ogen had. Ik ben zodanig opgebrand en heb de fut niet meer om verder te doen. Ik ben nog steeds een N-VA-gezind persoon, maar bij N-VA Westerlo voel ik me niet meer thuis. Ik wil wel benadrukken dat ik niet rancuneus ben: ik wens de partij een nieuwe start vanuit de oppositie en hoop dat ze hier sterker uitkomen. Door de groep te verlaten hoop ik dat ze alles weer op de rails krijgen. Of dit een definitieve keuze is? Zeg nooit nooit. Binnen 12 jaar ben ik de 60 al gepasseerd, dan heb ik misschien meer tijd.” Kwanten wil zijn focus nu weer leggen op zijn huisartsenpraktijk. “Daar krijg ik dagelijks voldoening en ervaar ik respect. Ik zal wel achter de schermen mijn toekomstvisie rond de zorg proberen te realiseren via de nieuwe lokale beleidsmakers in de volgende legislatuur.”

“We vinden dit jammer, maar we zagen het aankomen”, reageert Hilde Van der Auwera, voorzitter van N-VA Westerlo. “De combinatie met zijn job bleek te zwaar te zijn. Dat er geen eendracht was binnen de partij? Er zijn altijd discussies binnen een partij. Ik denk niet dat dat de hoofdreden was. Hij heeft het vooral te zwaar gehad. Pascal is ook een gevoelsmens met een warme kant. De harde zaken in de politiek waren niet altijd aan hem gegeven. Hij gaat ons wel nog met raad en daad bijstaan. We kijken alvast met een warm gevoel terug op onze samenwerking en wensen hem het allerbeste.”

Eerste opvolger Nancy Van Hoof zal de zetel van Kwanten in de gemeenteraad overnemen.

