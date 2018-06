Parking 't Kuipje wordt grootste zomerbar HALF VOETBALVELD MET ZWEMBAD EN GROOT SCHERM VOOR WK WOUTER DEMUYNCK

07 juni 2018

02u41 1 Westerlo Komende vrijdag opent op een parking van 't Kuipje, het stadion van KVC Westerlo, zomerbar Baobab Beach Club. Met 2.500 vierkante meter (ongeveer een half voetbalveld) is het de grootste zomerbar van de Kempen. Je kan er met een cocktail aan het zwembad liggen en alle WK-matchen van de Rode Duivels op groot scherm volgen.

Organisator Rent A Lounge uit Herentals is gespecialiseerd in aankleding van evenementen. Aangezien dat steeds een succes is, speelde bij zaakvoerder Kristof Van Loy het idee om zelf iets te organiseren. "Zo kreeg ik het idee om een zomerbar op te starten waar er nog geen is. Tussen Antwerpen en Hasselt is er op dat vlak niks te beleven. Er is ook heel veel vraag naar. Het begon met een klein idee, maar met 2.500 vierkante meter wordt het de grootste zomerbar in de Kempen en behoort het tot de drie grootste in heel Vlaanderen", aldus Van Loy.





"Ook voor KVC Westerlo is dit een win-winsituatie. Tijdens de zomerstop is er anders weinig te beleven rond het stadion, nu kunnen supporters ook hier terecht."





Twee restaurants

Aan de zomerbar zal er heel wat te beleven zijn. Er is een uitgebreide cocktailbar, twee restaurants - een grilltent en een pizzeria - en je kan wegdromen in een tropische tuin of aan het zwembad. "In de Kempen zijn heel wat ondernemers, daarom bieden we aan bedrijven ook de mogelijkheid om de zomerbar af te huren op onze sluitingsdagen voor personeelsfeestjes. Als het iets commercieels is, kan het ook tijdens de openingsuren. Zo zal er een modeshow plaatsvinden. In de vip-boxen kan je dan weer komen netwerken. Daarnaast zenden we alle Belgische WK-wedstrijden uit, alsook de halve finales en de finale, en organiseren we afterworkparty's, Latin Nights en fuiven met bekende dj's zoals Robert Abigail en DJ F.R.A.N.K. We willen continu entertainen." Om het exotische plaatje compleet te maken, zal alles in een Cubaans kleedje gestopt worden.





Tot september

Vanaf zaterdag 9 juni tot september kan je van donderdag tot en met zondag terecht in de zomerbar vanaf 13 uur. De toegang is gratis, met uitzondering van speciale evenementen. Reserveren in één van de restaurants is aangeraden. Wanneer de zomerbar juist zal sluiten, ligt nog niet helemaal vast. "Ze blijft minimaal tot half september daar staan, maar als het een goed seizoen is kunnen we er blijven tot het einde van de maand."





Morgen vindt de opening om 19 uur plaats. Zaterdag staat vanaf 13 uur alles in het teken van roséwijnen, zondag is het tijd voor wat 'Sunday Afternoon Clubbing'.