Paralympiër Kenneth Verwimp herdacht met eerste memorial Wouter Demuynck

27 januari 2019

18u57 0 Westerlo Zaterdag en zondag stond in sporthal Den Aks in Meerhout alles in het teken van Kenneth Verwimp, de paralympiër uit Westerlo die in november 2017 overleed. Tijdens de eerste memorial voor Kenneth gaven 22 spelers het beste van zichzelf op een bocciatoernooi. Met de memorial wil organisator en vader Luc Verwimp niet enkel zijn zoon eren, maar ook de sport meer bekendheid laten vergaren. “Kenneth heeft er altijd naar gestreefd de sport bekender te maken en dat wil ik nu verderzetten.”

Kenneth Verwimp was een wereldtopper in zijn sport boccia, een soort petanque voor andersvaliden. Hij was Belgisch en Europees kampioen en behaalde in 2016 de 5de plaats op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Kenneth leed aan de ziekte van Duchenne, een aangeboren en erfelijke vorm van spierdystrofie. Op 19 november 2017 overleed hij op 24-jarige leeftijd na hartfalen.

Om de gedachte aan Kenneth levendig te houden, organiseerde vader Luc Verwimp - die jarenlang zijn zoon begeleidde bij zijn wedstrijden - een memorial in samenwerking met Parantee-Psylos, de sportfederatie voor sporters met een handicap, en Boccia Curling kvg Meerhout in sporthal Den Aks in Meerhout. “Ik heb een toernooi georganiseerd waarbij alle verschillende categorieën tegen elkaar kunnen spelen. Ook hebben we ervoor gezorgd dat elke speler zijn toernooi volledig kan afronden - er wordt dus gespeeld van de eerste tot de laatste (in dit geval 22ste, red.) plaats. Bij andere toernooien zijn enkel de drie eersten bekend”, vertelt Luc Verwimp.

“Dat dit toernooi plaatsvindt is voor mij een dubbel gevoel, maar ik heb dit georganiseerd om Kenneth te eren voor wat hij voor de boccia heeft gedaan. Hij heeft er ook altijd naar gestreefd om de sport bekender te maken en dat wil ik nu verderzetten. We hadden gehoopt op iets meer dan 22 deelnemers, maar voor een eerste editie is dat nog wel goed. Het geeft aan dat Kenneth toch heel wat heeft betekend in de bocciawereld. Dat de deelnemers soms van zo ver komen om een toernooi te spelen waaraan geen punten te verdienen zijn - dat vind ik schitterend.”

Inmiddels staat al vast dat er een tweede editie komt. “We gaan proberen nog wat uit te breiden. Misschien kunnen we enkele ploegen uit het buitenland strikken als er vanuit België niet genoeg respons komt, al krijgen Belgische ploegen wel de voorkeur. Het concept - dat iedereen onderling tegen elkaar speelt - zal in elk geval behouden worden.”

De overwinning op het toernooi was weggelegd voor Francis Rombouts uit Tielen (Kasterlee), die nog in de running is voor een selectie op de Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo. Hij mocht een opmerkelijke prijs in ontvangst nemen: een schilderij met daarop onder meer de typische balletjes die bij het boccia gebruikt worden. De winnaar krijgt voorlopig wel enkel de replica van het schilderij. Wie het toernooi drie keer op vijf jaar tijd wint, krijgt het originele schilderij.