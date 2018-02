Overvaller blijft in de cel 14 februari 2018

De 22-jarige Nederlander die afgelopen weekend werd opgepakt in het kader van een onderzoek naar minstens vijf gewapende overvallen, is door de raadkamer in Turnhout ook bevestigd. De man woont officieel in Westerlo, maar verbleef al een tijdje in Turnhout. Hij zou tussen 25 december en 25 januari minstens vijf gewapende overvallen hebben gepleegd waaronder op twee gokkantoren in Turnhout en eentje in Geel. Hij sloeg ook toe in het tankstation Q8 en in supermarkt Aldi in Ravels. (VTT)