Oude rijkswachtkazerne krijgt dokterspraktijk, bistro en B&B 28 juni 2018

02u56 0

De kogel is door de kerk rond de toekomst van de oude rijkswachtkazerne. De gemeente was op zoek naar een nieuwe invulling voor de oude rijkswachtkazerne sinds de verhuis van de brandweer naar het Veiligheidscentrum en de verhuis van de Kinderclub naar Tongerlo. Voordien deed het gebouw sinds 1896 dienst als rijkswachtkazerne. Het gebouw op de Vismarkt en de achterliggende parking worden verkocht aan de bvba Immoment uit Westerlo zelf. De bedoeling is dat de hele site nu nieuw leven wordt ingeblazen, maar wel met respect voor de historische waarde en de architectuur van het oude gebouw. "In de oude rijkswachtkazerne komen een dokterspraktijk, een ijscozaak en een appartement", klinkt het bij het schepencollege van de gemeente Westerlo. "In het achterliggende poortgebouw komt er een bistro en een Bed & Breakfast. De mogelijkheid bestaat daarnaast ook om de feestzaal Rustiek en het achterliggende binnengebied aan de De Busserstraat mee in het project te betrekken. Daar zou dan bijvoorbeeld een woonproject kunnen komen." Onder het hele project komt in elk geval ook een deels openbare parking. (VTT)