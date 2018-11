Oud winkelpand Mio Caro wordt pop-upkledingzaak voor meisjes: “Veel roze in Little Mio” Wouter Demuynck

18 november 2018

00u13 0 Westerlo Romy Mio Caro van kledingzaak Mio Caro opent volgend voorjaar de kinderkledingzaak Little Mio, voor meisjes van 3 tot 14 jaar. Little Mio komt in het pand aan Zandberg 50, waar vroeger Mio Caro zat. Die zaak is inmiddels uitgebreid en verhuisd naar een pand iets verderop aan Zandberg.

Romy Mio Caro startte in 2009 met Mio Caro. De eerste winkel in Tongerlo was 40 vierkante meter groot en had twee paskamers. Nog geen vier jaar later verhuisde Romy een eerste keer, naar Zandberg 50, goed voor 175 vierkante meter winkelruimte. Ook die ruimte bleek na verloop van tijd echter te beperkt en dus opende Romy in mei dit jaar schuin tegenover haar oude winkel Mio Caro - Fashion & Things. De verhuis was een schot in de roos. De klanten blijven toestromen en intussen telt Mio Caro acht personeelsleden.

Nu opent Romy in het pand aan Zandberg 50 opnieuw een winkel. “Het pand stond eigenlijk te huur, maar inmiddels was ik verliefd geworden op een kindercollectie. Zo is het idee gegroeid om dat pand toch nog te gebruiken voor een tweede winkel”, legt Romy Mio Caro uit.

Vanaf maart volgend jaar kunnen mama’s of papa’s met hun dochters van 3 tot 14 terecht in Little Mio. “Little Mio start als pop-up en blijft minstens een jaar open”, vervolgt Romy. “Of we daarna verder gaan, hangt af van het succes, maar ik moet ook bekijken of het voor mij haalbaar is om twee winkels te combineren.”

Zelfde stijl

Romy zal eerder achter de schermen werken bij Little Mio. Liesbeth Van Genechten, die nu al bij Mio Caro werkt, wordt het gezicht van de winkel. “Onze gekende stijl trekken we gewoon door”, zegt Liesbeth Van Genechten. “Tweemaal per week komen er nieuwe spullen binnen, foto’s van de kinderen van onze klanten die onze kleertjes en schoenen dragen, posten we op Facebook. Kinderfeesten krijgen speciale aandacht en de opening wordt een waar kinderfestijn. Net zoals Mio Caro zal de winkel elke tweede zondag van de maand geopend zijn.”

Westerlo Gouden team

Ondanks de stijgende onlineverkoop blijft Romy Mio Caro dus ook inzetten op uitbreiding. “We verkopen ook online, maar ik hou stevig vast aan een fysiek winkelpunt. Ik zou het persoonlijke contact met de klanten niet kunnen missen en kan rekenen op een gouden team, met klantvriendelijkheid als tweede natuur. Bovendien is het leuk klanten te betrekken bij een echte shop, waar ze nog spullen kunnen passen en vastnemen. Shoppen bij Mio Caro is een beleving. De nieuwe Mio Caro – Fashion & Things is mooi, maar Little Mio wordt minstens even mooi. Er zal veel roze zijn.”

De kindercollectie waarop Romy verliefd werd, is nu al te koop via de Facebookpagina. Tijdens de koopzondagen - 9, 23 en 30 december - ontdek je de collectie bij Mio Caro, vanaf maart in de fysieke winkel van Little Mio.