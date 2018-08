Opslagplaats met auto's brandt uit 11 augustus 2018

Op de Oevelse dreef is gisterenavond iets na 17 uur een loods, met daarin twee auto's, helemaal uitgebrand. Achteraan de loods was er ook een stalling voor jonge geiten, maar zij bleven ongedeerd aangezien ze op de weide stonden toen de brand uitbrak.





De brand zorgde voor een grote rookpluim. De brandweerposten van Westerlo en Herentals kwamen ter plaatse. "Toen we hier aankwamen was het al een uitslaande brand", zegt Eddy Peeters van brandweerzone Kempen. De brandweer had het vuur uiteindelijk snel onder controle. Over de oorzaak is nog niets bekend.





Geiten

De eigenaar van de loods woont in het huis ernaast. "We waren niet thuis toen de brand uitbrak. Enkele wandelaars hebben het opgemerkt", vertelt hij. "De wagens die in de loods stonden, waren nog niet zo oud. Maar het belangrijkste is dat er geen gewonden zijn gevallen. Voor de geiten gaan we nu een oplossing zoeken. We hebben gelukkig goede buren - mogelijk kunnen we een mobiele stalling lenen."





(WDH/foto Vanderveken)