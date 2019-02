Oppositie wil overdekte fietsenstalling aan Zoerla Wouter Demuynck

26 februari 2019

19u08 0 Westerlo Oppositiepartijen Open&Positief Westerlo en N-VA pleiten voor een overdekte fietsenstalling in Zoerle-Parwijs, ter hoogte van de Zoerla. Momenteel staan er enkel een paar fietsbeugels aan de nabijgelegen bushalte. De schepen wil eerst laten onderzoeken waar overdekte stallingen wenselijk zijn.

“Op verschillende plaatsen in Westerlo staan er reeds overdekte fietsenstallingen aan bushaltes en dorpspleinen die ten volle benut worden. Vaak staan ze zelfs overvol en zijn uitbreidingen gewenst”, meent raadslid Bert Wellens (N-VA).

“In tegenstelling tot alle andere deelgemeenten, die dan meestal nog beschikken over meerdere overdekte fietsenstallingen, is er in Zoerle-Parwijs geen enkele te bespeuren aan de bushaltes.” Wellens stelt daarom voor om een voldoende grote fietsenstalling aan de Zoerla te plaatsen, zodat die gebruikt kan worden door zowel bezoekers van de Zoerla als door burgers die gebruik maken van de bushalte.

Schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Kristof Welters (CD&V) vindt dat een terechte opmerking, maar wil eerst werk maken van een fietsenplan alvorens over te gaan tot het plaatsen van fietsenstallingen. “Zo kunnen we bekijken waar overdekte stallingen wenselijk zijn. Ik denk aan het zwembad of de bib, waar er geen zijn. Ook de parochiezaal van Heultje kan er bijvoorbeeld bij gebaat zijn. En op sommige plekken zijn ze misschien te klein of al versleten. Eind april zal ook de fietsersbond hier opgericht worden en ik vind dat we hen eerst ook nog moeten horen. Zo’n nieuwe fietsenstalling zal dus nog niet voor binnen drie maanden zijn, maar we werken eraan.”