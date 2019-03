Oppositie vraagt diervriendelijker zwerfkattenbeleid Wouter Demuynck

01 maart 2019

18u18 1 Westerlo Oppositiepartijen Open&Positief Westerlo en N-VA drongen op de gemeenteraad aan op een beter zwerfkattenbeleid. Volgens beide partijen is het huidige beleid niet diervriendelijk.

Raadslid Frans De Cock (Open&Positief Westerlo) pleitte al meerdere keren voor een diervriendelijk zwerfkattenbeleid op de gemeenteraad. “Het huidige project voorziet dat de zwerfkatten na sterilisatie of castratie worden vrijgelaten op een andere locatie dan de vanglocatie. Dit kan niet volgens het besluit van de Vlaamse regering, in voege sinds 1 april 2018, dat de vrijlating voorziet in de vertrouwde omgeving - dus de vanglocatie - waarbij de gemeente instaat voor gecontroleerde voedering en voor voldoende beschutting voor de vrijgelaten katten.” De Cock vraagt ook dat de gemeente financiële en materiële steun voorziet aan de werking van Westelse dierenasielen zoals Unco-Jerry.

Volgens raadslid Giel Van den Broeck (N-VA) is het voordelig als een kat weer wordt vrijgelaten in een vertrouwde omgeving. “Eenmaal gecastreerd, verdwijnt een groot deel van de overlast. De kat kan niet meer loops staan, sproeit niet meer om zijn gebied af te bakenen en vecht veel minder met andere katten. Dat gaat op zijn beurt dan weer ziektes en infecties bij huiskatten tegen. Een win-winverhaal.” Daarnaast vraagt N-VA onder meer een betere samenwerking met de dierenasielen uit de omgeving en betere communicatie omtrent zwerfkatten naar de inwoners toe.

Schepen van Dierenwelzijn Kelly Verboven (CD&V) liet weten dat ze bereid is om het systeem te herbekijken. “En daarbij denken we ook aan Unco-Jerry. We appreciëren erg wat zij doen en hebben al overleg met hen gehad. Unco-Jerry zou ons cijfermateriaal bezorgen over de zwerfkatten. Eenmaal we die info ontvangen hebben, zullen we bekijken hoe we het huidige systeem kunnen bijsturen.”