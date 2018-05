Opendeurdag Sprookjesbos 03 mei 2018

Op zondag 6 mei zet het sprookjesbos haar deuren open voor het grote publiek, maar vooral kinderen tot 10 jaar kunnen er een onvergetelijke namiddag beleven. Kom binnen langs de grote kasteelpoort aan het Boswachtershuis in de Papedreef 1 en ontdek de vele nieuwigheden tijdens een wandeling in het sprookjesbos. In het bos kom je sprookjesfiguren, een circusartiest op een gekke fiets, een reuze witte prinses, een peperkoekenhuisje, een reuzen laars, een elfendorpje en nog zoveel andere verrassingen tegen. Voor elk ingeschreven kind is er ook een hotdog. Er is parking aan Sportpark De Beeltjens, Kasteelpark 6.





Je kan je sprookjespakket met kaboutermuts kopen bij Toerisme Westerlo voor 3,50 euro per kind. Dat is niet alleen voordeliger maar je moet de dag zelf ook niet meer aanschuiven.





Wil je toch de dag zelf inschrijven? Dat kan aan het Boswachtershuis tussen 13.30 en 15 uur. Dan betaal je 5 euro per kind. (WDH)