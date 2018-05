Openbare verkoop van gebruikte goederen en hout 01 juni 2018

Op maandag 4 juni om 18.30 uur verkopen de gemeente Westerlo en het OCMW een heleboel goederen die ze niet meer nodig hebben. Dat gebeurt tijdens een openbare verkoop in het Technisch Centrum in de Oevelse dreef 33 in Tongerlo.





Op de verkooplijst staan onder andere relaxstoelen, tafels, een hometrainer, rolstoelen, rollators, krukken, kledingrekken en plooibedden van het woonzorgcentrum, maar ook feestverlichting, een perculator, wastafels, konijnenhokken, servies, bladblazers, haagscharen, een oude slijpmolen, fietsen, auto's, een schuilhuisje, autobanden en een aantal loten hout. De volledige lijst - met foto's - vind je op www.westerlo.be.





