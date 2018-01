Open Vld wil digitale oplichtborden zone 30 in centrum 29 januari 2018

Op de gemeenteraad van afgelopen maandag ijverde Open Vld ervoor om in het centrum van Tongerlo digitale oplichtborden 'zone 30' te plaatsen.





"Omwille van het drukke auto- en vrachtverkeer aan Tongerlodorp, Kerkplein en de Meulemanslaan is er bij de begin- en eindperiode van de schooltijden nood aan het aangeven van een zone 30 met digitale oplichtborden", motiveert fractieleider Frans De Cock zijn voorstel. "Daarom stel ik voor om 200 meter voor en achter de verkeerslichten in het centrum zulke borden te plaatsen om zo voor een grotere verkeersveiligheid in de schoolomgeving te zorgen."





Er werd besloten om het voorstel begin februari voor te leggen aan het verkeerscomité.





Het advies van het verkeerscomité zal dan pas besproken worden op de eerstvolgende gemeenteraad.