Open Monumentendag in de abdij 07 september 2018

Op zondag 9 september is het Open Monumentendag. Op deze dag zetten meer dan vijfhonderd monumenten in Vlaanderen hun deuren wagenwijd open. In Tongerlo kan je van 13 tot 17 uur de abdij bezoeken. Die viert dit jaar haar 888-jarig bestaan. In de abdij kan je de abdijkerk, de Engelse landschapstuin, het kerkhof, de voltooide restauratiewerken van de westelijk omwalling, toren Den Herman, het Da Vincimuseum en de tiendschuur bezoeken. Van 13.30 tot 16 uur zijn er rondleidingen. Om 17.30 uur wordt er afgesloten met de vespers in de abdijkerk. Meer info vind je op www.westerlo.be en www.openmonumentendag.be. (WDH)