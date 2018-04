Ook minder mobielen op Abdijenroute door Kempen 20 april 2018

De vernieuwde bewegwijzerde Abdijenroute van 105 kilometer verbindt de eeuwenoude norbertijnenabdijen van Tongerlo, Postel en Averbode en de Priorij Corsendonk. Door de blauw-witte borden van de Abdijenroute te volgen, maak je kennis met hun verhaal. Naast de abdijen zijn er langs het traject nog meer aanraders. Het Grote Netewoud, de Merode of de Kempense Heuvelrug nodigen uit om even de benen te strekken. In waterDOEcentrum Hidrodoe, recreatiedomein Zilvermeer of het klompenbelevingspad in Laakdal amuseren klein en groot zich.





Nieuw is dat ook minder mobiele personen een uitstap kunnen plannen. Op www.kempen.be stel je zelf je uitstap samen. "Sommige attracties en horecazaken hebben extra geïnvesteerd voor minder mobiele bezoekers. Dat gaat van een belletje om toegang te vragen tot het da Vincimuseum in Tongerlo tot parkeerplaatsen voor rolstoelgebruikers. Zo bereikt de Abdijenroute een breed publiek", zegt gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA). Op de foto zien we Peter Van Baelen, die mocht meerijden in een zijspan op de Abdijenroute.





(WDH)