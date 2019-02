Online verkoop van Reflex toch al van start Wouter Demuynck

08 februari 2019

14u03 0 Westerlo De online verkoop van de voormalige discotheek Reflex is inmiddels van start gegaan op het platform Biddit. Het gemeentebestuur, dat interesse toonde in het gebouw, wilde de verkoop laten uitstellen maar dat is dus niet gelukt.

Midden januari raakte bekend dat het gebouw van de voormalige discotheek Reflex te koop staat op het online platform Biddit. Het gemeentebestuur overwoog een bod om er een jeugd- en ontmoetingscentrum van te maken, maar op juridisch vlak moesten enkele zaken nog uitgeklaard worden alvorens de gemeente een bod kon doen. Het bestuur vroeg daarom eind januari een uitstel van de verkoop, maar daarop is men dus niet ingegaan. De verkoop op Biddit is inmiddels gestart en tot 14 februari om 14 uur kan je nog bieden. De startprijs is 470.000 euro.