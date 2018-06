Oldtimers pronken dit weekend aan Kasteel de Merode 08 juni 2018

Ter gelegenheid van de Coppa Classic zal het park van het Kasteel de Merode dit weekend volledig ingepalmd worden door oldtimers. Het jaarlijks klassiekerevent is inmiddels aan zijn vijfde editie toe en krijgt een extra feestelijk tintje.





Het driedaags oldtimerfestijn wordt georganiseerd door Kiwanis Kempenkring ten voordele van sociale projecten die zich onder meer inzetten voor mensen met een fysieke beperking, jongdementie of autisme. Vandaag wordt de aftrap gegeven met een Dinner & Dance, zaterdag staat alles in het teken van de Coppa Classic Tour, twee tourritten van elk ongeveer 80 km.





Het neusje van de zalm onder de oldtimers vind je zondag tijdens de Concours d'Elegance, een prestigieuze competitie waarbij de fraaiste auto's dingen om een podiumplaats.





"Daar zie je elke keer de mooiste wagens. Dit jaar zijn er 78 wagens ingeschreven, een verdubbeling tegenover vorig jaar", klinkt het bij de organisatoren. "Ter gelegenheid van onze feesteditie vindt er zondag ook een Masterclass plaats, een wedstrijd tussen de winnaars van de vier vorige jaren."





Kaarten zijn te koop aan de kassa. Voor een oldtimer met twee passagiers betaal je 20 euro.





Volwassenen betalen 10 euro, kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. (WDH)