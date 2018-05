OCMW-voorzitter (ex-N-VA) stapt over naar CD&V 09 mei 2018

02u42 0

OCMW-voorzitter en schepen van Volksgezondheid en Sociale Zaken Clyde Tai-Apin zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober opkomen voor CD&V. Sinds december 2017 zetelde Tai-Apin als onafhankelijke in de gemeenteraad nadat hij uit N-VA was gestapt. Welke plaats hij op de verkiezingslijst zal krijgen is nog niet beslist.





N-VA-lijsttrekker Pascal Kwanten reageert geprikkeld op de mededeling. "Eind augustus 2017 werd de voorkeur als lijsttrekker in consensus aan mij aangeboden. Ik heb Clyde veel begrip getoond voor zijn teleurstelling en hem gevraagd om samen met mij de verkiezingsstrijd in derde positie aan te gaan. Maar zijn eisen - onder meer het ontslag van huidig schepen Herman Wijnants en een verkiesbare plaats tijdens de parlementaire verkiezingen in 2019 - waren voor de partij onredelijk. Het stoort ons enorm dat de plaats op de CD&V-lijst opeens niet meer belangrijk is voor hem terwijl dat bij ons het struikelblok was."





Volgens Tai-Apin was zijn plaats op de verkiezingslijst niet de enige reden van zijn vertrek. "Dat mijn visie niet met N-VA strookte, was een veel groter probleem. Nog een belangrijke reden is de bekwaamheid en betrokkenheid van de groep waarbij ik me aansluit. Daarnaast heb ik inderdaad gevraagd dat Herman een stapje opzij zou zetten, zodat Pascal zijn plaats zou kunnen innemen om ervaring op te doen. Ik heb echter nooit een verkiesbare plaats bij de parlementaire verkiezingen geëist. Ik heb daaromtrent louter een gesprek met een prominent lid van de nationale partij gevraagd, maar dat heb ik nooit gekregen." (WDH)