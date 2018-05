Nona is Belgisch kampioene tumbling 25 mei 2018

Nona Horemans uit Oevel kroonde zich onlangs tot Belgisch kampioene tumbling in de leeftijdscategorie onder 11 jaar. Tumbling is een vorm van gymnastiek die op een grote, verende mat wordt uitgeoefend. Eerder was Nona al Kempens, provinciaal en Vlaams kampioen. Binnenkort hoopt het jeugdige talent zich ook te kunnen kwalificeren voor het komende wereldkampioenschap. Dat vindt eind dit jaar in het Russische Sint-Petersburg plaats.





