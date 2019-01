Nog vrijwilligers gezocht voor memorial voor overleden Paralympiër Kenneth Verwimp Wouter Demuynck

22 januari 2019

17u59 0 Westerlo Dit weekend, 26 en 27 januari, vindt er een memorial plaats voor Paralympiër Kenneth Verwimp uit Westerlo. De bocciaspeler overleed op 19 november 2017 na een zware longontsteking. De entourage van Kenneth organiseert een bocciatoernooi ter ere van hun topspeler en zoekt daarvoor nog vrijwilligers.

Kenneth Verwimp, die aan de ziekte van Duchenne leed, behoorde tot de absolute top in boccia, een soort petanque voor andersvaliden. Hij was Belgisch en Europees kampioen boccia en werd in 2016 vijfde op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

Om de herinnering aan Kenneth levendig te houden, organiseert vader Luc - de vaste helper van Kenneth tijdens de wedstrijden - en de rest van de entourage dit weekend een memorial in sporthal Den Aks in Meerhout (Bevrijdingslaan 96). In samenwerking met Parantee-Psylos, de sportfederatie voor sporters met een handicap, en Boccia Curling kvg Meerhout wordt er een bocciatoernooi georganiseerd. Spelers met een geldige classificatie zijn welkom om deel te nemen. Iedereen speelt tegen elkaar, ongeacht de klasse. Inschrijven of aanvullende informatie is te vinden op www.parantee-psylos.be.

Voor het toernooi wordt er nog gezocht naar enkele vrijwilligers die als tijdwaarnemer willen helpen. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger, kan een mail sturen naar verwimpluc@telenet.be of mag een seintje geven via Facebook.