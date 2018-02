Nieuwe zijstroken, stoepen en fietspaden 09 februari 2018

Aannemer Hegrola start vandaag met werken in de Rodekruisstraat. Tussen Goorken en de Arthur Sterckxstraat haalt hij de klinkers aan de zijkanten van de straat weg en vervangt die door nieuwe klinkers. De werken duren ongeveer twee weken. Ze vinden voornamelijk plaats in de krokusvakantie volgende week omdat de straat een veelgebruikte route voor fietsende schoolkinderen is.





Hegrola is ook nog aan de slag aan het fietspad in Geneinde, aan de stoep in Molenerf in Tongerlo en aan de parking in de Kloosterstraat in Voortkapel. Vanaf maandag 19 februari komen daar de stoepen in de Merodedreef tussen de Boerenkrijglaan en de Koning Leopoldlaan bij, alsook de stoepen en fietspaden aan het kruispunt Hoog Heultje-Stippelberg. (WDH)