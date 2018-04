Nieuwe woningen minstens 60m2 groot 28 april 2018

De gemeenteraad heeft de stedenbouwkundige verordening over het versterken van de woonkwaliteit goedgekeurd. In die verordening staan minimumnormen waaraan nieuwe woningen moeten voldoen. Het gaat daarbij onder andere over de kamers in een woning, de grootte van de woning en de buitenruimte, de hoogte van plafonds, de inval van daglicht en het aantal parkeerplaatsen voor auto's en fietsen. Zo zal de netto-vloeroppervlakte per woning minimum 60 vierkante meter moeten bedragen en moet het plafond minimum 2,5 meter (leef- en kookruimtes) of 2,4 meter (alle overige ruimtes) hoog zijn.





De deputatie van de provincie Antwerpen moet de verordening nu nog goedkeuren. (WDH)





Je kan de volledige verordening nalezen op www.westerlo.be