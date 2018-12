Nieuwe kindergemeenteraad en kinderburgemeester Wouter Demuynck

03 december 2018

15u36 0

Syv Hollands uit het vijfde leerjaar van de gemeentelijke basisschool Het Lo in Oevel is de nieuwe kinderburgemeester van Westerlo. Hij werd verkozen door de kindergemeenteraad, die uit dertien leerlingen van de Westelse lagere scholen bestaat. De kindergemeenteraad komt dit schooljaar zes keer samen en geeft advies over thema’s die belangrijk zijn voor kinderen zoals veiligheid, verkeersveiligheid, spelen en activiteiten voor kinderen en jongeren. Kinderburgemeester Syv Hollands volgt Victor Deelkens uit Laakdal (maar schoolgaand in Westerlo; 2017-2018), Jozefien Van den Eynde uit Oevel (2016-2017) en Nathan Nivelle uit Heultje (2015-2016) op.