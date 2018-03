Nieuw asfalt voor fietsroute Herentals-Aarschot 31 maart 2018

Op woensdag 4 en donderdag 5 april zijn er asfalteringswerken op de fietsroute Herentals-Aarschot. Op meerdere plaatsen op grondgebied Westerlo tussen Herentals en Hulshout wordt de rijweg afgeschraapt. Daarna wordt er een nieuwe toplaag asfalt gelegd. Tijdens de werkzaamheden is de fietsroute tijdelijk niet bruikbaar. Meer info over deze en andere wegenwerken in Westerlo vind je op www.westerlo.be. (WDH)