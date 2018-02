Nabestaanden Theo Faes ontgoocheld over straf 23 februari 2018

De nabestaanden van Theo Faes krijgen in totaal een schadevergoeding van 66.757 euro. Zij zijn vooral ontgoocheld over de straf die Marc C. krijgt opgelegd. "Van de drie jaar cel, is er maar één jaar effectief. Wellicht zal hij geen enkele dag effectief achter de tralies zitten", zeggen dochter Cindy Faes en schoonzoon Jim Van Sande. "Bovendien krijgt hij maar 5 jaar rijverbod als hij afkickt. Dat is een lachertje als je al 19 keer eerder veroordeeld bent. Zo iemand moeten ze sowieso levenslang geven. Bovendien rijdt hij toch met de auto ondanks een rijverbod. Dat heeft hij die fatale dag bewezen."





De nabestaanden hebben het er ook moeilijk mee dat verscheidene inbreuken verjaard zijn. "Het onderzoek en de procedure zijn door hem zelf gerekt. Daardoor is nu zoveel verjaard. Anders was de straf zwaarder geweest. Dan hadden we er misschien wel mee kunnen leven. Wij zijn levenslang gestraft, terwijl hij weg komt met 5 jaar rijverbod." (JVN)