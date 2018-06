N-VA wil werk maken van fuifzaal voor de jeugd 18 juni 2018

02u25 1 Westerlo Na lijsttrekker Pascal Kwanten heeft N-VA nog twee nieuwe kandidaten bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Jongerenvoorzitter Giel Van den Broeck (29) zal op de lijst komen te staan, net zoals Ellen Hermans. De partij lichtte ook al een tipje van de sluier over het verkiezingsprogramma.

Pascal Kwanten wil werk maken van een grondige palliatieve zorg. "We kunnen in Westerlo de zorg zeker nog optimaliseren", meent Kwanten. "Het kan niet dat een burger, die plots door zijn palliatieve status niet meer in staat is om alleen te blijven wonen, geen opvang kan hebben." Ook de jongeren zullen de nodige aandacht krijgen. "Wij willen werk maken van een gloednieuw jeugdontmoetingscentrum waar de schoolgaande jeugd 's middags terechtkan om hun boterhammen op te eten, maar net zo goed 's avonds en in de weekends kan bijeen komen om bijvoorbeeld te repeteren met hun muziekgroep", zegt Giel Van den Broeck (29). "En uiteraard willen we er een fuifzaal zien verschijnen."





Migratiebeleid

Ook wil N-VA inzetten op een sterk lokaal migratie- en integratiebeleid. "Inburgering, ook in de dorpsstraat, mag niet vrijblijvend zijn. Migratie en integratie moet in goede banen worden geleid en als lokaal bestuur hebben we hierin een centrale regierol zodat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt", licht Ellen Hermans toe.





(WDH)