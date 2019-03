N-VA wil veiligere schoolomgeving in Tongerlo Wouter Demuynck

29 maart 2019

23u33 1 Westerlo Op de afgelopen gemeenteraad vroeg oppositiepartij N-VA aan het bestuur om werk te maken van een verkeersveilige schoolomgeving in Tongerlo (Westerlo).

“In het recente verleden werd de verkeersveiligheid in de andere deeldorpen al aangepakt. Hoog tijd dus om ook Tongerlo eens onder handen te nemen”, meent raadslid Giel Van den Broeck (N-VA). “Wij denken aan een autoluwe of zelfs -vrije schoolstraat, betere zichtbaarheid van de school en een vlottere doorstroming door heel het centrum. Het is natuurlijk aan de bevoegde instanties om de mogelijkheden te bekijken en om af te stemmen met de betrokken partijen, zoals buurtbewoners en schoolbestuur. Maar dat er werk van gemaakt moet worden, lijkt ons duidelijk.”

Schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V) vroeg nog even geduld alvorens er maatregelen genomen worden, maar gaf aan dat er intussen wel al een en ander gebeurd is. “Via het 10op10-project van de provincie hebben we subsidies gekregen voor kleurrijke obstakels op straat. Als gemeente hebben we nog enkele duizenden euro’s extra geïnvesteerd om het volledige pakket te verkrijgen. Dat gaat opvallen en we gaan afwachten welk effect het heeft. Daarnaast hebben we ons ingeschreven voor Route2School, waarbij alle knelpunten op de schoolroutes opgelijst worden. Dat gaan we trouwens doen voor alle scholen.”