N-VA keurt kieslijst goed 23 augustus 2018

Afgelopen maandag keurden de leden van N-VA Westerlo de kieslijst goed. Op de lijst zijn een aantal ouwe getrouwen terug te vinden. Behalve Pascal Kwanten als lijsttrekker werd er vooraan op de lijst gekozen om elke deelgemeente te vertegenwoordigen met een nieuwe of een huidig zetelende kandidaat op de eerste zeven plaatsen.





Op plaatsen 15 en 16, bovenaan de tweede kolom, werd er resoluut gekozen voor ervaring. Als lijsttrekker van de tweede kolom staat fractievoorzitter Jef Van den Eynde. Net daar onder, op nummer 16, is gemeenteraadslid Jürgen Engelen terug te vinden. Ten slotte is er ook nog lijstduwer Herman Wijnants.





De nieuwe namen en de overige posities op de lijst zullen later bekendgemaakt worden. (WDH)