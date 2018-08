Musical Rubens wegens succes dag verlengd 29 augustus 2018

02u46 0 Westerlo Het musicalspektakel Rubens aan het Kasteel de Merode krijgt er wegens groot succes nog een extra voorstelling bij op zaterdag 8 september. Dankzij het succes bereikte regisseur Luc Stevens onlangs ook een opmerkelijke mijlpaal - afgelopen theaterseizoen kwamen er 100.000 toeschouwers naar zijn producties.

Na musicals over het leven van Marie-Antoinette en Albert I pakt Historalia dit jaar uit met de musical over barokschilder Peter Paul Rubens, gespeeld door Jan Schepens. Ook dit jaar kent de musical enorm veel succes. Tot nu toe waren alle voorstellingen bijna of helemaal uitverkocht. Daarom vindt er op zaterdag 8 september nog een extra show van Rubens plaats. Daarna bergt de meester zijn penselen definitief weer op. De ticketverkoop daarvoor startte gisteren.





Verwacht wordt dat Rubens de kaap van 30.000 toeschouwers zal overschrijden. Voor regisseur Luc Stevens was er bovendien nog meer reden om te vieren. Met zijn productiehuis bereikte hij het afgelopen theaterseizoen maar liefst 100.000 toeschouwers.





Naast Rubens was hij onder meer ook verantwoordelijk voor Mol in Scène, Kerstmagie, Zoo of Life en Niemandsland. "Voor de komende seizoenen komen er nog enkele heel grote projecten", vertelt Stevens.





"Wij zullen er alles aan doen om onze kwaliteit nog te verbeteren. Ons team wordt daarom nog danig versterkt."





(WDH)