Motorrijder kritiek 03 mei 2018

02u31 1

De motorrijder die dinsdagavond gewond is geraakt bij een zwaar verkeersongeval aan Zandberg in Westerlo is een 37-jarige man uit Halen. Hij werd eerst in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Geel gebracht, maar werd nadien naar het UZ in Antwerpen gevoerd. Volgens de eerste vaststellingen van de politie gebeurde het ongeval nadat een 38-jarige vrouw uit Westerlo met haar auto een parkeerplaats wilde verlaten. De autobestuurster raakte lichtgewond. (JVN)