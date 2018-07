Mosselfeest voor beloftevolle motorcrosser Jarni (18) valt in het water 07 juli 2018

Al vier jaar is het mosselfeest voor Jarni Kooij (18) een succes. Aangezien het feest samenvalt met de kermis en de avondmarkt, bulkt het er steeds van het volk. "Die datum, maandag 9 juli, is ideaal, want dan is ook net het bouwverlof begonnen en Jarni, die vaak in het buitenland vertoeft voor wedstrijden, is dan thuis", zegt vader Leo. "Vorig jaar vernam ik al dat het bestuur van de fanfare erover nadacht om hun eigen mosselfeest, dat normaal eind juli plaatsvindt, op die datum te laten plaatsvinden. Maar ze zeiden dat er nog niets definitief was en dat ze iets zouden laten weten. Uiteindelijk heb ik pas twee weken geleden via via vernomen dat zij effectief op die datum hun mosselfeest organiseren. Er was dan wel geen contract getekend, maar je denkt dan toch dat ze wat menselijkheid kunnen tonen. Op die datum is zelf tenten zetten het enige alternatief, maar dan komen we niet uit de kosten."





Volgens Dirk Van Donink, voorzitter van de fanfare, werden de ouders wel tijdig ingelicht. "We hebben vorig jaar al gezegd dat die datum niet meer zou lukken. Ik vind ook niet dat we nu teren op hun succes. Als vereniging zijn we afhankelijk van vrijwilligers en verbroederingen met andere fanfares. Uit ervaring weten we dat eind juli moeilijk ligt voor vele mensen, daarom besloten we het naar voren te schuiven." (WDH)