Mobiele frietkraam brandt uit op verjaardagsfeest Jef Van Nooten

07 december 2018

21u23 0 Westerlo Aan Geneinde in Westerlo is vrijdagavond brand uitgebroken aan een frituurwagen van ‘t Snackske. De mobiele frietkraam had aan de velden van KFC Tongerlo post gevat voor een verjaardagsfeest. “Blussen had geen zin meer”, zegt Guy Voets van ’t Snackske.

Catering service ’t Snackske trok vrijdagavond met één van haar frietwagens naar Geneinde. Terwijl de twee werkneemsters van ’t Snackske de frieten wilden voorbakken ging het mis. “Ze waren even naar het toilet gegaan. Terwijl ze weg waren is één van de ketels oververhit geraakt en in brand gevlogen. De vlammen sloegen al naar buiten”, vertelt Guy Voets van ’t Snackske. “Samen met de hulp van enkele gasten op het verjaardagsfeest hebben ze nog geprobeerd om de vlammen nog te blussen met poederblussers, maar dat had geen zin meer.”

Het motorgedeelte van de frietwagen bleef gevrijwaard. Het frituurgedeelte zelf brandde volledig uit. “De frietwagen rijdt nog, maar is totaal onbruikbaar. We hebben nog meer frietwagens, maar met de feestdagen in het vooruitzicht is dit toch een tegenslag. We hebben bijvoorbeeld veel kerstfeestjes van bouwvakkers op de agenda staan. We zullen moeten bekijken hoe we dat oplossen. En de gasten van dit verjaardagsfeest? We gaan ons best doen zodat ze toch nog frietjes kunnen eten.”