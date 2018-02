Minitheatra prikkelt zintuigen met Horen, Zien & Voelen 12 februari 2018

We leven in een maatschappij waarin iedereen via verschillende sociale media aan iedereen kan meedelen hoe ze zich voelen en dit vergezeld door een emoticon of een smiley. Dit jaar zal theatergezelschap Minitheatra al jullie zintuigen prikkelen en jullie meenemen op een rollercoaster van emoties die de revue zullen passeren in verschillende komische en zeer herkenbare situaties. Tijdens de voorstelling kan je naast toneel ook genieten van zang, dans, muziek en special acts.





De voorstellingen vinden plaats in parochiezaal Tongelhof in Tongerlo. In totaal zijn er vier voorstellingen: 17 februari om 19u30, 18 februari om 14u30, 23 februari om 19u30 en 24 februari om 19u30. Die laatste voorstelling is al uitverkocht. Tickets kosten 10 euro, op voorhand reserveren is verplicht. Dat kan via www.minitheatra.be, info.minitheatra@gmail.com of 0499/96.76.78. (WDH)