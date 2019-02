Minitheatra brengt totaalspektakel ‘@ De Cinema’ Wouter Demuynck

08 februari 2019

19u38 0

Toneelvereniging Minitheatra uit Tongerlo brengt vanaf zaterdag 16 februari het totaalspektakel ‘@ De Cinema’ in parochiezaal Tongelhof (De Trannoyplein 5, Tongerlo). Tijdens een show met toneel maar ook met zang, dans, muziek en special acts word je getrakteerd op verschillende komische en herkenbare situaties. In ware Hollywoodstijl brengen ze gekende filmklassiekers in een nieuw jasje.

Er zijn voorstellingen op zaterdag 16, zondag 17, vrijdag 22 en zaterdag 23 februari. Op vrijdag en zaterdag beginnen de voorstellingen telkens om 19.30 uur. De voorstelling op zondag heeft als startuur 14.30 uur. Een ticket kost 10 euro - inclusief een stuk pizza na afloop. Reserveren is verplicht en kan via www.minitheatra.be.