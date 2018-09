Met 120 per uur over het water op één ski KOBE (13) NA DRIE JAAR EUROPEES KAMPIOEN WATERSKIRACING JEF VAN NOOTEN

03 september 2018

02u27 0 Westerlo De 13-jarige Kobe Verbraecken uit Tongerlo (Westerlo) heeft zich in Schotland tot Europees kampioen waterskiracing gekroond. Eén jaar nadat hij met deze sportdiscipline startte, scheurde hij met 120 per uur over een Schots meer. "Over een paar jaar wil ik snelheden tot 200 per uur halen", zegt Kobe.

Een alledaagse sport is het niet, op één ski achter een raceboot met 300 PK hangen. Maar Kobe Verbraecken (13) is er door gepassioneerd. Toch kwam hij slechts toevallig uit bij deze sport. "Toen hij 6 of 7 jaar oud was, passeerden we een brug waar zo'n race bezig was. We zijn gestopt om te kijken. Hij was gefascineerd door de raceboten en de snelheden die de waterskiërs haalden", zegt papa Johan.





Samen met zijn papa zocht Kobe op internet op waar zulke waterskiraces worden gehouden. Dat bleek regelmatig op het Albertkanaal in de buurt van Westerlo het geval. "Sindsdien gingen we naar elke race in de buurt kijken", herinnert Johan zich. "Het was toen al zijn droom om dat ook te doen. Maar in het begin lachten we het weg. Hij moest maar verder doen met BMX. Al beloofden we wel dat hij vanaf 10 jaar het gewone waterskiën mocht proberen."





Drie jaar geleden trok Kobe voor het eerst waterski's aan. "Eén jaar geleden is hij met racen begonnen, en al snel bleek dat hij er heel veel talent voor heeft. Al komt er ook veel training bij kijken. Op het water, maar ook veel conditie- en krachttraining. In de zomer is hij 16 uur per week bezig met zijn sport."





Kobe sloot zich aan bij het team Herbie van Marc Ennekens. Samen met piloot Steve Landuyt en co-piloot Brian Moons werd hij Europees kampioen in zijn leeftijdscategorie, Eurokids B. Hij won alle vier de races van het tornooi. Met gemiddelde snelheden van 85 à 90 km/u en maximumsnelheden tot 120 km/u. "Vooraf heb ik er stiekem van gedroomd om Europees kampioen te worden. Maar toch had ik het niet durven denken", zegt Kobe vanuit Schotland. "Ik geniet er van om op het water te zijn, en die snelheid geeft me een kick. Later wil ik tot 200 kilometer per uur te halen, maar dat zal nog wel een paar jaar duren."





Ondanks de enorme snelheden, slaat de angst hem niet om het hart wanneer Johan zijn zoon over het water ziet racen. "Het is een actiesport, maar voordien deed Kobe BMX. Daarbij heeft hij een ongeval gehad waarbij zijn helm was gebroken. Dit is geen gevaarlijkere sport dan andere actiesporten. Boven waterski hangt geen wolk van ongevallen. Hij is al eens gevallen in een wedstrijd, maar had het inzicht om aan te geven dat alles ok was, dat hij zijn ski nog aan had en de boot terug moest vertrekken. Heel moedig voor iemand van 13 jaar."