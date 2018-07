Merode Tapasfestival 06 juli 2018

02u48 0

In de voortuin van het gemeentehuis vindt vanaf vandaag het Merode Tapasfestival plaats. Je kan je verwachten aan prachtige decors, lekkers uit de streek en heel wat animatie. De toegang is gratis. Tien dagen lang bereiden koks uit de streek er tapas en streekgerechtjes. Bij retrobar Jeanneke zijn meer dan 300 zitplaatsen. Je kan er ook proeven van het festivalbier Jeanneke de Merode. Er zijn ook paardentochten, wandelingen, een initiatie salsa, kasteelbezoeken en een circus. Op 12 juli om 22 uur kan je in open lucht komen kijken naar de film Patser. Op het groot scherm kan je ook de wedstrijden van de Rode Duivels volgen. Elke dag en avond zijn er optredens. Op zondag 8 juli om 16 uur treden een aantal deelnemers van de Westel Kids Got Talent op en op woensdagavond 11 juli Sasha & Davy. Op zondag is er ook nog een rommelmarkt langs het zwembad. (WDH)