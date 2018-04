Megaslachthuis nabij Westerlo verliest milieuvergunning na protest buurtbewoners kg

03 april 2018

17u54

Bron: Belga 0 Westerlo De Raad van State heeft de milieuvergunning vernietigd van het slachthuis in Oevel, deelgemeente van Westerlo. Dat meldt het bedrijf zelf. Minister van Omgeving Joke Schauvliege zal de milieuvergunning nu opnieuw moeten beoordelen en bijkomend motiveren.

Het varkensslachthuis van Sus Campiniae zou de grootste van het land moeten worden, maar stuitte op protest van de gemeente Westerlo en van buurtbewoners. Die vonden dat het bedrijf onder andere te dicht bij een kerkhof was gevestigd. Ze trokken naar de Raad van State, die de milieuvergunning uit 2015 nu heeft vernietigd. Volgens het bedrijf gebeurde dat louter op basis van motiveringsredenen.

Vergunning motiveren

De bal ligt nu weer in het kamp van minister Schauvliege, benadrukken zowel de burgemeester van Westerlo als Sus Campiniae. "Ofwel komt die motivering er, ofwel valt de vergunning niet te motiveren en is er een groot probleem voor het slachthuis", zegt burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V).

Het bedrijf achter het slachthuis heeft er alle vertrouwen in dat de definitieve vergunning er komt. "Ondertussen zal Sus Campiniae alles in het werk stellen om haar exploitatie verder te zetten met een minimale en aanvaardbare impact op de ruime omgeving", luidt het. Concreet kan het slachthuis actief blijven zoals voorheen. "We vallen terug op de vergunning van de deputatie van de provincie Antwerpen", zegt Dirk Nelen van Sus Campiniae.