Meet zelf de luchtkwaliteit in je gemeente 01 maart 2018

'Curieuzeneuzen' is een van de grootste burgeronderzoeken naar luchtkwaliteit ooit. Onder leiding van professionele wetenschappers verzamelen burgers data over de luchtkwaliteit. Zo helpen ze mee om de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart te brengen, zowel in de stad als op het platteland.





De gemeente Westerlo zet graag haar schouders onder dit project, zo besliste de gemeenteraad maandagavond. Westerlo roept scholen, bedrijven en burgers actief op om deel te nemen. Inschrijven kan nog tot 20 maart via www.curieuzeneuzen.be.





Er worden 20.000 meetpunten geselecteerd. Om dit onderzoek mogelijk te maken, vragen de organisatoren om een kleine bijdrage van tien euro als jouw meetpunt geselecteerd werd. (WDH)





