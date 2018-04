Meer dan twintig foodtrucks op Foodfestival 20 april 2018

02u54 0

Het Foodfestival in de voortuin van het gemeentehuis van Westerlo is de feestelijke opener van de zomer van Westerlo. Meer dan twintig foodtrucks serveren er creatieve streetfood. Het Foodfestival is vandaag open vanaf 18 uur. Onder andere de Beatles-coverband Sgt Peppers treedt op. Morgen openen de foodtrucks hun kraampjes om 13 uur. Van 14 tot 15.30 uur tonen lagereschoolkinderen hun talenten op het podium tijdens Westel Kids Got Talent. 's Avonds zijn er dj's en optredens van onder andere The Edge, Bart Buls en Ben Crabbé en dj's. Op zondag is het Foodfestival open van 12 tot 22 uur. Sgt Pepper treedt dan weer op. (WDH)