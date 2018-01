Man opgepakt voor moordpoging op ex 31 januari 2018

Een 33-jarige man uit Westerlo zit sinds midden januari in de cel op verdenking van moordpoging op zijn ex-partner in Geel. De man was op 14 januari naar de woning van zijn ex-partner getrokken en kreeg het zwaar met haar aan de stok. De man zou zijn ex enkele rake klappen hebben gegeven met een hamer. Hij sloeg haar op verschillende plaatsen op het lichaam waarop ook een slag op haar hoofd. De vrouw bleef zwaargewond achter en verkeerde even in levensgevaar, maar ondertussen is haar toestand weer stabiel. De man sloeg na de feiten op de vlucht, maar gaf zich enkele dagen later toch aan. Het botert al geruime tijd niet meer tussen het koppel en ze leefden ook gescheiden. Recent verwees de raadkamer in Turnhout de man al voor zware feiten van partnergeweld. Hij diende haar vorig jaar in mei een messteek toe en zat daarvoor ook enkele maanden in voorarrest. Die feiten werden oorspronkelijk omschreven als poging doodslag, maar werden uiteindelijk afgezwakt naar opzettelijke slagen en verwondingen. Het koppel heeft samen twee kinderen. (VTT)